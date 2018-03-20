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МИД РФ созывает всех иностранных послов в Москве для встречи по делу Скрипаля

МИД РФ созывает всех иностранных послов в Москве для встречи по делу Скрипаля

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 марта. УНН. Министерство иностранных дел РФ пригласило 21 марта послов всех зарубежных государств в Москве для встречи с руководством и экспертами Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями. Темой обсуждения будет дело об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает УНН.

"21 марта в МИД России приглашены все аккредитованные в России послы зарубежных государств на встречу с руководством и экспертами Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями. Основная тема встречи - ситуация вокруг заявлений Великобритании о применении на ее территории ядовитых веществ", - сообщила М.Захарова.

По словам представительницы министерства, целью мероприятия является "довести российскую точку зрения до официальных представителей зарубежных государств, ответить на возможные вопросы, а также озвучить вопросы, имеющиеся у российской стороны".

Напомним, 4 марта экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что С.Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

В связи с этим Лондон применил санкции. В частности, выслал 23 российских дипломатов.

В ответ РФ объявила персонами нон-грата и потребовала покинуть Россию в недельный срок 23 дипломатических сотрудников посольства Великобритании.

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