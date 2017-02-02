МЗС РФ: розмова Д.Трампа з В.Путіним була конструктивною та теплою
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Директор департаменту Північної Америки МЗС Росії Георгій Борисенко розповів нові подробиці розмови Володимира Путіна і Дональда Трампа; за словами дипломата, з американської сторони відчувався настрій на роботу з Москвою "без фобій". Про це УНН повідомляє з посиланням на РИА Новости.
Виступаючи в ході круглого столу в Раді Федерації, Борисенко заявив, що бесіда була "дуже насиченою за охопленням тем і, головне, конструктивної і теплою за атмосферою".
"З американської сторони відчувався настрій на спільну роботу в діловій манері, без фобій, в обопільних інтересах", - підкреслив російський дипломат.
Він додав, що подібний настрій "вже помітний в контактах зі співробітниками Трампа".
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Як повідомляв УНН, телефонні переговори президентів США і Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна відбулися в суботу, 28 січня, о 12:00 за місцевим часом (19:00 за Києвом).
Нагадаємо, глави держав домовились про надання доручень про проведення спільної зустрічі.
Також В.Путін привітав Д.Трампа з офіційним вступом на посаду, побажав успіхів у майбутній діяльності.