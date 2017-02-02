МИД РФ: разговор Д.Трампа с В.Путиным был конструктивным и теплым
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Директор департамента Северной Америки МИД России Георгий Борисенко рассказал новые подробности разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. По словам дипломата, с американской стороны чувствовался настрой на работу с Москвой "без фобий". Об этом УНН сообщает со ссылкой на РИА Новости.
Выступая в ходе круглого стола в Совете Федерации, Г.Борисенко заявил, что беседа была "очень насыщенной по охвату тем и, главное, конструктивной и теплой по атмосфере".
"С американской стороны чувствовался настрой на совместную работу в деловой манере, без фобий, в обоюдных интересах", - подчеркнул российский дипломат.
Он добавил, что подобное настроение "уже заметно в контактах с сотрудниками Трампа".
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Как сообщал УНН, телефонные переговоры президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина прошли в субботу, 28 января, в 12:00 по местному времени (19:00 по Киеву).
Напомним, главы государств договорились о предоставлении поручений о проведении совместной встречи.
Также В.Путин поздравил Д.Трампа с официальным вступлением на должность, пожелал успехов в будущей деятельности.