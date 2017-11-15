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МЗС РФ: резолюція по миротворцям повинна бути прийнятна для "ДНР" і "ЛНР"

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Остаточне формулювання резолюції РБ ООН по миротворцям на Донбасі повинна бути прийнятна для терористів "ДНР" і "ЛНР". Про це на прес-конференції заявив глава міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров, передає УНН з посиланням на РІА Новини.

"У нашому проекті резолюції позначені абсолютно необхідні критерії для миротворчої операції. Критерії, які встановлені ООН. Один з них, який є просто таким хрестоматійним - це згода конфліктуючих сторін на національний склад контингентів, які включаються в миротворчу операцію, що означає згоду, звичайно ж, Києва, але обов'язково згоду "Донецька і Луганська", - заявівл Лавров.

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Він також вважає, що остаточне формулювання резолюції повинна бути узгоджена з терористами "ДНР" і "ЛНР", а також, що напевно "в зв'язку з цим необхідно буде провести з ними все-таки прямі переговори".

Нагадаємо, РФ відкинула велику частину пропозицій США по миротворцям на Донбасі.

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