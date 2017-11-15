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МИД РФ: резолюция по миротворцам должна быть приемлема для "ДНР" и "ЛНР"

Киев  •  УНН

 • 13181 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Окончательная формулировка резолюции СБ ООН по миротворцам в Донбассе должна быть приемлема для террористов "ДНР" и "ЛНР". Об этом на пресс-конференции заявил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

"В нашем проекте резолюции обозначены абсолютно необходимые критерии для миротворческой операции. Критерии, которые установлены ООН. Один из них, который является просто таким хрестоматийным – это согласие конфликтующих сторон на национальный состав контингентов, которые включаются в миротворческую операцию, что означает согласие, конечно же, Киева, но обязательно и в не меньшей степени согласие Донецка и Луганска", - заявивл Лавров.

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Он также считает, что окончательная формулировка резолюции должна быть согласована с террористами "ДНР" и "ЛНР", а также, что наверно "в этой связи необходимо будет провести с ними все-таки прямые переговоры".

Напомним, РФ отбросила большую часть предложений США по миротворцам на Донбассе.

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