МИД РФ: резолюция по миротворцам должна быть приемлема для "ДНР" и "ЛНР"

"В нашем проекте резолюции обозначены абсолютно необходимые критерии для миротворческой операции. Критерии, которые установлены ООН. Один из них, который является просто таким хрестоматийным – это согласие конфликтующих сторон на национальный состав контингентов, которые включаются в миротворческую операцию, что означает согласие, конечно же, Киева, но обязательно и в не меньшей степени согласие Донецка и Луганска", - заявивл Лавров.

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Он также считает, что окончательная формулировка резолюции должна быть согласована с террористами "ДНР" и "ЛНР", а также, что наверно "в этой связи необходимо будет провести с ними все-таки прямые переговоры".

Напомним, РФ отбросила большую часть предложений США по миротворцам на Донбассе.