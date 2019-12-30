МЗС РФ прокоментувало обмін утримуваними між Україною та ОРДЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Москва вітає обмін утримуваними особами між Україною та представниками "Л/ДНР" і розраховує на продовження цієї роботи в 2020 році. Про це УНН повідомляє з посиланням на поширений у понеділок коментар МЗС РФ.
"У Москві вітають цей важливий гуманітарний крок, який дозволив десяткам людей возз'єднатися зі своїми сім'ями і зустріти прийдешній Новий рік в колі рідних і близьких. Розраховуємо, що в 2020 році буде продовжено роботу не тільки щодо подальшого обміну утримуваних осіб відповідно до зафіксованих в мінському "Комплексі заходів" принципу "всіх на всіх", а й з реалізації інших його положень, перш за все в політичній сфері", - йдеться у коментарі МЗС РФ.
Водночас у російському зовнішньополітичному відомстві додали, що всього додому змогли повернутися 200 осіб, і їхнє звільнення стало результатом домовленостей, досягнутих за підсумками саміту "нормандського формату", що відбувся 9 грудня в Парижі, а також "виявленою новим керівництвом України політичної волі щодо їх виконання".
Нагадаємо, 29 грудня, перед Новим роком, відбулося звільнення утримуваних осіб з ОРДЛО. На підконтрольну Україні територію повернулось 76 утримуваних осіб. Пізніше Офіс Президента опублікував детальний список українців, які повернулися.