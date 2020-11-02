МЗС РФ про підготовку зустрічі лідерів "нормандської четвірки": нам нічого про це невідомо

“Нам поки нічого про це не відомо, про яку „нормандську четвірку“ йдеться. Як ви знаєте, „нормандський формат“ розділений на декілька рівнів, підрівнів. Зустрічаються міністри, контактують і радники. Що мають на увазі в даному випадку представники України, мені незрозуміло”, — сказав він журналістам.

“Я особисто не знаю ні про які факти і ні про які дати”, — заявив російський дипломат.

Нагадаємо, як повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак під час зустрічі з послами країн “Великої сімки” — триває активний діалог на рівні радників “нормандської четвірки” в контексті підготовки найближчим часом саміту лідерів нормандського формату.