МЗС РФ про підготовку зустрічі лідерів "нормандської четвірки": нам нічого про це невідомо
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Москва “не має інформації про підготовку зустрічі в “нормандському форматі”, про яку раніше заявили в Києві. Про це заявив в понеділок заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко, пише УНН з посиланням на федеральне агентство ТАСС.
“Нам поки нічого про це не відомо, про яку „нормандську четвірку“ йдеться. Як ви знаєте, „нормандський формат“ розділений на декілька рівнів, підрівнів. Зустрічаються міністри, контактують і радники. Що мають на увазі в даному випадку представники України, мені незрозуміло”, — сказав він журналістам.
“Я особисто не знаю ні про які факти і ні про які дати”, — заявив російський дипломат.
Нагадаємо, як повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак під час зустрічі з послами країн “Великої сімки” — триває активний діалог на рівні радників “нормандської четвірки” в контексті підготовки найближчим часом саміту лідерів нормандського формату.