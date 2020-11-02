МИД РФ о подготовке встречи лидеров "нормандской четверки": нам ничего об этом неизвестно
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Москва “не располагает информацией о подготовке встречи в “нормандском формате”, о которой ранее заявили в Киеве. Об этом заявил в понедельник заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, пишет УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.
“Нам пока ничего об этом не известно, о какой „нормандской четверке“ идет речь. Как вы знаете, „нормандский формат“ разделен на несколько уровней, подуровней. Встречаются министры, контактируют и советники. Что имеют в виду в данном случае представители Украины, мне непонятно”, — сказал он журналистам.
“Я лично не знаю ни о каких фактах и ни о каких датах”, — заявил российский дипломат.
Напомним, как сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак во время встречи с послами стран “Большой семерки” — продолжается активный диалог на уровне советников “нормандской четверки” в контексте подготовки в ближайшее время саммита лидеров нормандского формата.