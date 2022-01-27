МЗС РФ про евакуацію росіян з України: ми завжди готові, але спецпланів немає
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Росія завжди готова до евакуації росіян з України через ескалацію, але спецпланів немає. Про це заявив заступник директора департаменту інформації та друку МЗС РФ Олексій Зайцев, передає УНН із посиланням на російські ЗМІ.
Цитата
"Наскільки це можливо, завжди готові (до евакуації). Якихось спецпланів немає, але на постійній основі така робота ведеться для того, щоб убезпечити і, наскільки це можливо, російських громадян, та співробітників закордонних установ", - сказав Зайцев на брифінгу, відповідаючи відповідне питання.
Раніше
У МЗС РФ заявили, що Росія вважає неприйнятною навіть думку про те, щоб починати війну з Україною.
Контекст
Країни почали евакуацію сімей своїх дипломатів з території України у зв'язку з навислою загрозою вторгнення Росії.
Так, стало відомо, що США дали вказівки родичам співробітників свого посольства покинути Україну, заявивши, що російське вторгнення може відбутися "в будь-який час". Державний департамент США також попередив людей, щоб вони не їздили в Україну і Росію через напругу.
Велика Британія після США почала відкликати співробітників посольства в Україні на тлі загрози російського вторгнення.
Австралія також видала розпорядження про евакуацію членів сімей своїх дипломатів в Україні.
Зазначимо, що країни Євросоюзу в більшості повідомляють про відсутність потреби в евакуації членів сімей і співробітників посольств у Києві.
У МЗС України вказали, що на території України — 129 посольств і консульських установ іноземних держав, а також представництв міжнародних організацій. І станом на 24 січня лише чотири держави повідомили МЗС України про наміри здійснити евакуацію членів сімей і частини співробітників або дозволити їм добровільно покинути українську територію: США, Велика Британія, Австралія і Німеччина.
У МЗС висловили подяку міжнародним партнерам, "які тверезо оцінюють ситуацію, що склалася і не вдаються до передчасних евакуаційних заходів".