МЗС про бесіду Лаврова з генсеком РЄ про Крим: жодні зусилля РФ не змінюють правової реальності

Так, коментуючи розмову генсека РЄ з Лавровим під час візиту до Росії, дипломати зазначили, що “про відповідні репутаційні ризики для Ради Європи, як провідної правозахисної організації, Україна попереджала напередодні згаданого візиту, маючи досвід безрезультатних спроб попереднього керівництва "залучити“ Росію”.

“Неодноразове потурання Москві призводило лише до посилення її агресивної політики, що супроводжувалося масовими і грубими порушення прав людини, як в самій Росії, так і в сусідніх державах”, — наголошують в МЗС.

Дипломати вчергове підкреслили, що питання відновлення водопостачання до тимчасово окупованих АР Криму та міста Севастополя може розглядатися виключно за умов відновлення державного суверенітету України над півостровом і прилеглими водами Чорного і Азовського морів.

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Окрім того, наголошують у міністерстві, згідно з міжнародним гуманітарним правом, саме держава-окупант зобов’язана за допомогою усіх наявних засобів забезпечувати населення окупованої території всіма необхідними ресурсами, в тому числі таким ресурсом, як вода.

“Активізація спекуляцій РФ на цій темі не більше, ніж спроба відволікти увагу міжнародної спільноти від злочинів, які російська окупаційна влада чинить в Криму, включаючи насильницькі зникнення, вбивства та катування”, — наголошують в МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві України стверджують, що саме злочинна господарська діяльність та кратне збільшення військового окупаційного контингенту суттєво посилило навантаження на водні ресурси Криму.

Водночас, впевнені дипломати, власні водні ресурси Криму здатні забезпечити потреби населення півострова у воді навіть у найбільш посушливі роки.

На запитання про те, чи не бачить міністерство у заявах, подібних тій, що зробив Лавров, шлях РФ до визнання окупації Криму з боку міжнародної інституції, у МЗС заявили, що подібним чином окупантам не вдасться змінити правовий статус півострова.

“Жодні російські зусилля не змінюють правової реальності, відповідно до міжнародного гуманітарного права Росія як держава-окупант несе відповідальність за окуповані території та має забезпечувати населення всім необхідним. Так само відверто пропагандистські операції Кремля не можуть змінити правового статусу Криму як невід’ємної складової території України в межах міжнародно визнаних кордонів. Дотримання політики невизнання є одним із обов’язків не лише держав, але й міжнародних організацій”, - підкреслили у відомстві.

Як повідомляв УНН, минулого тижня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів розмову з генсеком Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич. Під час розмови голова МЗС заявив, що повернення делегації РФ до ПАРЄ підірвало довіру до неї і в Україні, і в Європі.