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МИД о беседе Лаврова с генсеком СЕ о Крыме: никакие усилия РФ не меняют правовой реальности

МИД о беседе Лаврова с генсеком СЕ о Крыме: никакие усилия РФ не меняют правовой реальности

Киев  •  УНН

 • 28643 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Откровенно пропагандистские операции Кремля не могут изменить правового статуса Крыма как неотъемлемой составляющей территории Украины в пределах международно признанных границ. Об этом в ответ на запрос сообщили УНН в Министерстве иностранных дел Украины, комментируя недавнюю встречу в России главы МИД РФ Сергея Лаврова с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич и их якобы переговоры относительно временно оккупированного Крыма.

Так, комментируя разговор генсека СЕ с Лавровым во время визита в Россию, дипломаты отметили, что "о соответствующих репутационных рисках для Совета Европы, как ведущей правозащитной организации, Украина предупреждала накануне упомянутого визита, имея опыт безрезультатных попыток предыдущего руководства "привлечь" Россию".

"Неоднократное попустительство Москве приводило лишь к усилению ее агрессивной политики, сопровождавшейся массовыми и грубыми нарушениями прав человека, как в самой России, так и в соседних государствах", - отмечают в МИД.

Дипломаты в очередной раз подчеркнули, что вопрос восстановления водоснабжения во временно оккупированные АР Крым и город Севастополь может рассматриваться исключительно при условии восстановления государственного суверенитета Украины над полуостровом и прилегающими водами Черного и Азовского морей.

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Кроме того, отмечают в министерстве, согласно международному гуманитарному праву, именно государство-оккупант должно с помощью всех имеющихся средств обеспечивать население оккупированной территории всеми необходимыми ресурсами, в том числе таким ресурсом, как вода.

"Активизация спекуляций РФ на этой теме не более, чем попытка отвлечь внимание международного сообщества от преступлений, которые российская оккупационная власть совершает в Крыму, включая насильственные исчезновения, убийства и пытки", - отмечают в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве Украины утверждают, что именно преступная хозяйственная деятельность и кратное увеличение военного оккупационного контингента существенно усилило нагрузку на водные ресурсы Крыма.

В то же время, уверены дипломаты, собственные водные ресурсы Крыма способны обеспечить потребности населения полуострова в воде даже в самые засушливые годы.

На вопрос о том, не видит ли министерство в заявлениях, подобных тому, что сделал Лавров, путь РФ к признанию оккупации Крыма со стороны международной институции, в МИД заявили, что подобным образом оккупантам не удастся изменить правовой статус полуострова.

"Никакие российские усилия не меняют правовой реальности, согласно международному гуманитарному праву Россия как государство-оккупант несет ответственность за оккупированные территории и должна обеспечивать население всем необходимым. Так же откровенно пропагандистские операции Кремля не могут изменить правового статуса Крыма как неотъемлемой составляющей территории Украины в пределах международно признанных границ. Соблюдение политики непризнания является одной из обязанностей не только государств, но и международных организаций", - подчеркнули в ведомстве.

Как сообщал УНН, на прошлой неделе министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел разговор с генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич. Во время разговора глава МИД заявил, что возвращение делегации РФ в ПАСЕ подорвало доверие к нему и в Украине, и в Европе.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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