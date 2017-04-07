МЗС працює над створенням окремого формату переговорів щодо питань Криму

“Ідея створення відповідного окремого формату (щодо питання окупованого Криму) стосується ідеї побудови ... або на майданчику Великої сімки із залученням Європейського союзу, або із залученням „женевського формату“. На сьогодні у нас є згода всіх партнерів, крім, звичайно, Російської Федерації, яка намагається тотально блокувати це питання. Тому ми хочемо розпочати з ключових питань, які стосуються прав людини, те, що ми робимо на міжнародних майданчиках, і поступово додавати до цього інші питання”, — сказав П.Клімкін.

За його словами, зараз є резолюція Генасамблеї ООН щодо порушень прав людини.

“Минулого року і цього року в результаті нашої спільної роботи у нас є резолюція Генеральної асамблеї ООН щодо порушень прав людини. Це і юридичне, і політичне підґрунтя для того, щоб працювати і з структурами ООН і з іншими міжнародними організаціями щодо створення тиску і щодо створення доступу до території тимчасово окупованого Криму. Зараз ми працюємо з Верховним комісаром ООН з питань прав людини, працюємо з Радою Європи для того, щоб реалізувати цю ідею. Поки що ми робимо особливий акцент саме на права людини”, — зауважив міністр закордонних справ.

Голова МЗС також повідомив, що стосовно затримання 80 кримських татар у Сімферополі вже повідомлено міжнародних партнерів.

“До речі, стосовно вчорашніх подій (щодо захоплення російськими окупантами 80 кримських татар у Сімферополі — ред.), ми вже повідомили наших друзів та партнерів з метою отримання відповідної максимально-жорсткої реакції”, — сказав П.Клімкін.

Нагадаємо, під час облави у місті Сімферополі у Криму, яка відбулася 6 квітня, російські окупанти вивезли 80 кримських татар, взявши у них відбитки пальців та зразки на аналіз ДНК.