МИД работает над созданием отдельного формата переговоров по вопросам Крыма

“Идея создания соответствующего отдельного формата (по вопросу оккупированного Крыма) касается идеи построения ... или на площадке Большой семерки с привлечением Европейского союза, или с привлечением „женевского формата“. На сегодня у нас есть согласие всех партнеров, кроме, конечно, Российской Федерации, которая пытается тотально блокировать этот вопрос. Поэтому мы хотим начать с ключевых вопросов, касающихся прав человека, то, что мы делаем на международных площадках, и постепенно добавлять к этому другие вопросы”, — сказал П.Климкин.

По его словам, сейчас есть резолюция Генассамблеи ООН о нарушениях прав человека.

“В прошлом году и в этом году в результате нашей совместной работы у нас есть резолюция Генеральной ассамблеи ООН о нарушениях прав человека. Это и юридическое, и политическое основание для того, чтобы работать и со структурами ООН и с другими международными организациями по созданию давления и по созданию доступа к территории временно оккупированного Крыма. Сейчас мы работаем с Верховным комиссаром ООН по правам человека, работаем с Советом Европы для того, чтобы реализовать эту идею. Пока мы делаем особый акцент именно на права человека”, — отметил министр иностранных дел.

Глава МИД также сообщил, что об задержании 80 крымских татар в Симферополе уже сообщено международных партнеров.

“Кстати, относительно вчерашних событий (по захвату российскими оккупантами 80 крымских татар в Симферополе — ред.), мы уже сообщили нашим друзьям и партнерам с целью получения соответствующей максимально-жесткой реакции”, — сказал П.Климкин.

Напомним, во время облавы в городе Симферополе в Крыму, которая состоялась 6 апреля, российские оккупанты вывезли 80 крымских татар, взяв у них отпечатки пальцев и образцы на анализ ДНК.