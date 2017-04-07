МИД работает над созданием отдельного формата переговоров по вопросам Крыма

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 51061 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104872 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 161414 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118811 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117936 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113310 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104786 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107212 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103695 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155000 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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МИД работает над созданием отдельного формата переговоров по вопросам Крыма

МИД работает над созданием отдельного формата переговоров по вопросам Крыма

Киев  •  УНН

 • 12667 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Министерство иностранных дел Украины работает над созданием отдельного международного площадки по вопросам Крыма или на основе Большой семерки с привлечением Европейского союза, или с привлечением “женевского формата”. Об этом во время часа вопросов к правительству заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент УНН.

“Идея создания соответствующего отдельного формата (по вопросу оккупированного Крыма) касается идеи построения ... или на площадке Большой семерки с привлечением Европейского союза, или с привлечением „женевского формата“. На сегодня у нас есть согласие всех партнеров, кроме, конечно, Российской Федерации, которая пытается тотально блокировать этот вопрос. Поэтому мы хотим начать с ключевых вопросов, касающихся прав человека, то, что мы делаем на международных площадках, и постепенно добавлять к этому другие вопросы”, — сказал П.Климкин.

По его словам, сейчас есть резолюция Генассамблеи ООН о нарушениях прав человека.

“В прошлом году и в этом году в результате нашей совместной работы у нас есть резолюция Генеральной ассамблеи ООН о нарушениях прав человека. Это и юридическое, и политическое основание для того, чтобы работать и со структурами ООН и с другими международными организациями по созданию давления и по созданию доступа к территории временно оккупированного Крыма. Сейчас мы работаем с Верховным комиссаром ООН по правам человека, работаем с Советом Европы для того, чтобы реализовать эту идею. Пока мы делаем особый акцент именно на права человека”, — отметил министр иностранных дел.

Глава МИД также сообщил, что об задержании 80 крымских татар в Симферополе уже сообщено международных партнеров.

“Кстати, относительно вчерашних событий (по захвату российскими оккупантами 80 крымских татар в Симферополе — ред.), мы уже сообщили нашим друзьям и партнерам с целью получения соответствующей максимально-жесткой реакции”, — сказал П.Климкин.

Напомним, во время облавы в городе Симферополе в Крыму, которая состоялась 6 апреля, российские оккупанты вывезли 80 крымских татар, взяв у них отпечатки пальцев и образцы на анализ ДНК.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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