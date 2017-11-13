МЗС Польщі вирішило не розголошувати імен зі списку "персон нон грата" з України

"Ми не коментуємо, хто або скільки людей, або з якого регіону мають заборону (на в'їзд до Польщі - ред.)", - сказав В.Ващиковський у відповідь на запитання, хто з українців має таку заборону і чи є в ньому голова УІНП Володимир В'ятрович.

З його слів, "список занадто короткий, що свідчить про наше розуміння української сторони".

Нагадаємо, в минулий четвер В.Ващиковський повідомив, що Польща запускає "процедури з метою заборони в'їзду до Польщі особам, що підтримують вкрай антипольську позицію". Він додав, що наслідки понесуть також ті особи, які на адміністративному рівні, з політичних мотивів, забороняють продовжувати ексгумації останків тіл поляків, які загинули у період Другої світової війни на терені України та відновлювати польські місця пам'яті.

У відповідь в українському Міністерстві закордонних справ заявили, що в Україні немає антипольських настроїв.