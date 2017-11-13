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МИД Польши решил не раскрывать имен из списка "персон нон грата" из Украины

МИД Польши решил не раскрывать имен из списка "персон нон грата" из Украины

Киев  •  УНН

 • 7434 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В министерстве иностранных дел Польши заявили, что не раскроют имен из списка людей, которым запрещено въезжать в Польшу. Об этом заявил глава МИД Польши Витольд Ващиковский, передает УНН со ссылкой на польское издание Onet.

"Мы не комментируем, кто или сколько людей, или из какого региона имеют запрет (на въезд в Польшу - ред.)", - сказал В.Ващиковский в ответ на вопрос, кто из украинцев имеет такой запрет и есть ли в нем глава УИНП Владимир Вятрович.

С его слов, "список слишком короткий, что свидетельствует о нашем понимании украинской стороны".

Напомним, в минувший четверг В.Ващиковский сообщил, что Польша запускает "процедуры с целью запрета въезда в Польшу лицам, поддерживающих крайне антипольскую позицию". Он добавил, что последствия понесут и те лица, которые на административном уровне, по политическим мотивам, запрещают продолжать эксгумации останков тел поляков, погибших в период Второй мировой войны на территории Украины и восстанавливать польские места памяти.

В ответ в украинском Министерстве иностранных дел заявили, что в Украине нет антипольских настроений.

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