МИД Польши решил не раскрывать имен из списка "персон нон грата" из Украины

"Мы не комментируем, кто или сколько людей, или из какого региона имеют запрет (на въезд в Польшу - ред.)", - сказал В.Ващиковский в ответ на вопрос, кто из украинцев имеет такой запрет и есть ли в нем глава УИНП Владимир Вятрович.

С его слов, "список слишком короткий, что свидетельствует о нашем понимании украинской стороны".

Напомним, в минувший четверг В.Ващиковский сообщил, что Польша запускает "процедуры с целью запрета въезда в Польшу лицам, поддерживающих крайне антипольскую позицию". Он добавил, что последствия понесут и те лица, которые на административном уровне, по политическим мотивам, запрещают продолжать эксгумации останков тел поляков, погибших в период Второй мировой войны на территории Украины и восстанавливать польские места памяти.

В ответ в украинском Министерстве иностранных дел заявили, что в Украине нет антипольских настроений.