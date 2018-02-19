МЗС Польщі: Росія є агресором, санкції потрібно зберігати
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Польща та Росія мають розбіжні інтереси, і близьких відносин між ними бути не може. Про це заявив у понеділок, 19 лютого, міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович для порталу wPolsce.pl, передає УНН з посиланням на Польське Радіо.
“Польща та Росія мають розбіжні інтереси; немає жодних шансів на близькі відносини, але це не означає, що ці відносини повинні бути заморожені”, — зауважив міністр.
“Ми маємо розбіжні інтереси. Ми вважаємо, що Росія є агресором, санкції потрібно зберігати, а на форумі Ради безпеки ООН нашим гаслом є зміцнення міжнародного права (...) Уламки (Ту-154М) не повернуті, вважаємо, що їх потрібно негайно повернути полякам, маємо теж (з Росією — ред.) різні історичні суперечки”, — зазначив очільник польської дипломатії.
За словами Чапутовича, Росія також недружньо ставиться до позиції Польщі в Європейському Союзі щодо Nord Stream, а також польського союзу зі США.
“У зв’язку з цим немає шансів на якісь кардинальні, близькі відносини, проте це не означає, що ці відносини мають бути заморожені”, — підкреслив він.
Як повідомляв УНН, раніше міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутовіч і Верховний представник ЄС з закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні огодилися щодо необхідності збереження санкцій проти РФ до повернення Росії до дотримання норм міжнародного права.