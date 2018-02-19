МЗС Польщі: Росія є агресором, санкції потрібно зберігати

КИЇВ. 19 лютого. УНН. Польща та Росія мають розбіжні інтереси, і близьких відносин між ними бути не може. Про це заявив у понеділок, 19 лютого, міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович для порталу wPolsce.pl, передає УНН з посиланням на Польське Радіо.