МИД Польши: Россия является агрессором, санкции нужно сохранить
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. У Польши и России расходятся интересы, и близких отношений между ними быть не может. Об этом заявил в понедельник, 19 февраля, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович для портала wPolsce.pl, передает УНН со ссылкой на Польское радио.
"У Польши и России расходятся интересы; нет никаких шансов на близкие отношения, но это не значит, что эти отношения должны быть заморожены", - отметил министр.
"У нас расходящиеся интересы. Мы считаем, что Россия является агрессором, санкции нужно сохранять, а на форуме Совета безопасности ООН нашим лозунгом является укрепление международного права (...) Обломки (Ту-154М) не возвращенны, считаем, что их нужно немедленно вернуть полякам, у нас тоже (с Россией - ред.) есть разные исторические споры", - отметил глава польской дипломатии.
По словам Чапутовича, Россия также недружелюбно относится к позиции Польши в Европейском Союзе по Nord Stream, а также польскому союзу с США.
"В связи с этим нет шансов на какие-то кардинальные, близкие отношения, однако это не означает, что эти отношения должны быть заморожены", - подчеркнул он.
Как сообщал УНН, ранее министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини согласилась с необходимостью сохранения санкций против РФ до возвращения России к соблюдению норм международного права.