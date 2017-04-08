МЗС: поліція Стокгольма не коментує дані про іноземців серед жертв теракту

"Поліція Стокгольма не коментує інформацію щодо можливої наявності іноземців серед постраждалих чи жертв теракту", - повідомив у департаменті МЗС.

Як повідомляв УНН, 7 квітня о 15 годині за місцевим часом в центрі Стокгольма вантажівка в'їхала в натовп людей на одній з центральних торгових вулиць, потім врізалася у вітрину магазину на великій торговельній вулиці Дроттнінггатан і загорілася.

Відомо про чотирьох загиблих і 15 поранених.