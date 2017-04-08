МЗС: поліція Стокгольма не коментує дані про іноземців серед жертв теракту
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Поліція Стокгольма не коментує інформацію про іноземців серед жертв теракту, який стався у швецькій столиці напередодні. Про це УНН повідомили у прес-службі департаменту консульської служби МЗС України.
"Поліція Стокгольма не коментує інформацію щодо можливої наявності іноземців серед постраждалих чи жертв теракту", - повідомив у департаменті МЗС.
Як повідомляв УНН, 7 квітня о 15 годині за місцевим часом в центрі Стокгольма вантажівка в'їхала в натовп людей на одній з центральних торгових вулиць, потім врізалася у вітрину магазину на великій торговельній вулиці Дроттнінггатан і загорілася.
Відомо про чотирьох загиблих і 15 поранених.