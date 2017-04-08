МИД: полиция Стокгольма не комментирует данные об иностранцах среди жертв теракта
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Полиция Стокгольма не комментирует информацию об иностранцах среди жертв теракта, произошедшего в шведской столице накануне. Об этом сообщили УНН в пресс-службе департамента консульской службы МИД Украины.
"Полиция Стокгольма не комментирует информацию о возможном наличии иностранцев среди пострадавших или жертв теракта", - сообщил в департаменте МИД.
Как сообщал УНН, 7 апреля в 15 часов по местному времени в центре Стокгольма грузовик въехал в толпу людей на одной из центральных торговых улиц, затем врезался в витрину магазина на большой торговой улице Дроттнинггатан и загорелся.
Известно о четырех погибших и 15 раненых.