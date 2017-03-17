МЗС почало розяснуювати міжнародним партнерам необхідність рішення РНБО
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Українське МЗС зі вчорашнього дня почало пояснювати міжнародним партнерам для чого було введено рішення РНБО щодо призупинення переміщення вантажів в зону АТО. Про це під час брифінгу повідомила речниця МЗС Мар'яна Беца, передає кореспондент УНН.
"Ми вже почали пояснювати і доводити до міжнародних партнерів нашу позицію рішення РНБО для чого це ми запровадили. Це було виключно в інтересах України. Це тимчасовий крок як до відновлення юрисдикції України над цими підприємствами так і до виконання Росією Мінських домовленостей. Ці кроки зі вчорашнього дня ми пояснюємо" - розповіла М.Беца.
Нагадаємо, Президент увів у дію рішення РНБО про зупинку переміщення вантажів на Донбасі.
Як повідомляв УНН, РНБО вирішила припинити переміщення вантажів в зоні АТО через захоплення підприємств. Силовикам було доручено невідкладно припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення.