МЗС почало розяснуювати міжнародним партнерам необхідність рішення РНБО

"Ми вже почали пояснювати і доводити до міжнародних партнерів нашу позицію рішення РНБО для чого це ми запровадили. Це було виключно в інтересах України. Це тимчасовий крок як до відновлення юрисдикції України над цими підприємствами так і до виконання Росією Мінських домовленостей. Ці кроки зі вчорашнього дня ми пояснюємо" - розповіла М.Беца.

Нагадаємо, Президент увів у дію рішення РНБО про зупинку переміщення вантажів на Донбасі.

Як повідомляв УНН, РНБО вирішила припинити переміщення вантажів в зоні АТО через захоплення підприємств. Силовикам було доручено невідкладно припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення.