МИД начало разъяснять международным партнерам необходимость решения СНБО
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Украинский МИД со вчерашнего дня начал объяснять международным партнерам для чего было введено решение СНБО о приостановлении перемещения грузов в зону АТО. Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца, передает корреспондент УНН.
"Мы уже начали объяснять и доводить до международных партнеров нашу позицию по решению СНБО, для чего это мы ввели. Это было исключительно в интересах Украины. Это временный шаг как до восстановления юрисдикции Украины над этими предприятиями, так и до выполнения Россией Минских договоренностей. Эти шаги со вчерашнего дня мы объясняем", - рассказала М.Беца.
Напомним, Президент ввел в действие решение СНБО об остановке перемещения грузов на Донбассе.
Как сообщал УНН, СНБО решила прекратить перемещение грузов в зоне АТО из-за захвата предприятий. Силовикам было поручено немедленно прекратить перемещение грузов через линию столкновения.