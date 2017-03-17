МИД начало разъяснять международным партнерам необходимость решения СНБО

"Мы уже начали объяснять и доводить до международных партнеров нашу позицию по решению СНБО, для чего это мы ввели. Это было исключительно в интересах Украины. Это временный шаг как до восстановления юрисдикции Украины над этими предприятиями, так и до выполнения Россией Минских договоренностей. Эти шаги со вчерашнего дня мы объясняем", - рассказала М.Беца.

Напомним, Президент ввел в действие решение СНБО об остановке перемещения грузов на Донбассе.

Как сообщал УНН, СНБО решила прекратить перемещение грузов в зоне АТО из-за захвата предприятий. Силовикам было поручено немедленно прекратить перемещение грузов через линию столкновения.