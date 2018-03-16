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МЗС планує передати ЄС списки щодо персональних санкцій за російські вибори в Криму

МЗС планує передати ЄС списки щодо персональних санкцій за російські вибори в Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Міністерство закордонних справ України підготувало та у понеділок представить міністрам закордонних справ країн ЄС ідею про списки персональних санкцій щодо осіб, що беруть участь у проведенні незаконних виборів президента РФ в анексованому Криму. Про це сказав голова МЗС України Павло Клімкін під час прес-конференції, передає кореспондент УНН.

На запитання журналістів, чи має МЗС сигнали від міжнародних партнерів щодо посилення санкцій у зв’язку з проведенням незаконних виборів президента РФ в Криму, міністр відповів "так".

"Ми говоримо про персональні санкції для тих, хто бере участь у організації виборів (президента РФ в Криму - ред.) або у сприянні цим виборам. Ми зараз працюємо над відповідним списком. Нам потрібно зробити ще процедуру верифікації, але найближчим часом ми передамо його нашим друзям. Про це я скажу в понеділок під час зустрічі з міністрами закордонних справ ЄС", - сказав він.

За словами П.Клімкіна, це можуть бути як санкції ЄС, "при чому процедура їх погодження є достатньо тривалою", або окремі національні санкції.

"Я про це якраз говорив з Фредерікою Могеріні, коли вона була тут в понеділок. Я ще раз про це скажу міністрам закордонних справ ЄС. Після відповідної верифікації передамо їм списки", - сказав він.

На його думку, є достатні шанси, що ЄС прийме до уваги такі санкції.

Як повідомляв УНН, країни G7 не визнають російських виборів в анексованому Криму.

Українські Національні Новини

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