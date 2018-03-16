МЗС планує передати ЄС списки щодо персональних санкцій за російські вибори в Криму

КИЇВ. 16 березня. УНН. Міністерство закордонних справ України підготувало та у понеділок представить міністрам закордонних справ країн ЄС ідею про списки персональних санкцій щодо осіб, що беруть участь у проведенні незаконних виборів президента РФ в анексованому Криму. Про це сказав голова МЗС України Павло Клімкін під час прес-конференції, передає кореспондент УНН.