МИД планирует передать ЕС списки по персональным санкциям в связи с российскими выборами в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Министерство иностранных дел Украины подготовило и в понедельник представит министрам иностранных дел стран ЕС идею о списках персональных санкций в отношении лиц, участвующих в проведении незаконных выборов президента РФ в аннексированном Крыму. Об этом сказал глава МИД Украины Павел Климкин во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
На вопрос журналистов, имеет ли МИД сигналы от международных партнеров по усилению санкций в связи с проведением незаконных выборов президента РФ в Крыму, министр ответил "да".
"Мы говорим о персональных санкциях для тех, кто участвует в организации выборов (президента РФ в Крыму - ред.) или содействуем этим выборам. Мы сейчас работаем над соответствующим списком. Нам нужно сделать еще процедуру верификации, но в ближайшее время мы передадим его нашим друзьям. Об этом я скажу в понедельник во время встречи с министрами иностранных дел ЕС", - сказал он.
По словам П.Климкина, это могут быть как санкции ЕС, "причем процедура их согласования является достаточно длительной", или отдельные национальные санкции.
"Я об этом как раз говорил с Фредерикой Могерини, когда она была здесь в понедельник. Я еще раз об этом скажу министрам иностранных дел ЕС. После соответствующей верификации передадим им списки", - сказал он.
По его мнению, есть достаточные шансы, что ЕС примет во внимание такие санкции.
Как сообщал УНН, страны G7 не признают российских выборов в аннексированном Крыму.