МИД планирует передать ЕС списки по персональным санкциям в связи с российскими выборами в Крыму

КИЕВ. 16 марта. УНН. Министерство иностранных дел Украины подготовило и в понедельник представит министрам иностранных дел стран ЕС идею о списках персональных санкций в отношении лиц, участвующих в проведении незаконных выборов президента РФ в аннексированном Крыму. Об этом сказал глава МИД Украины Павел Климкин во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.