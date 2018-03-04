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МЗС підтвердили смерть українця у ДТП в Росії

МЗС підтвердили смерть українця у ДТП в Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 березня. УНН. Унаслідок зіткнення снігоприбиральної машини з рейсовим автобусом у Росії загинув громадянин України, ще один дістав поранень. Про це повідомила речниця МЗС України Мар'яна Беца у Twitter, передає УНН.

"За попередньою інформацією, внаслідок аварії в РФ загинув 1 громадянин України. Один постраждав. Консули надають допомогу. Співчуття рідним," - написала Беца.

Нагадаємо, в Чеховскому районі Підмосков’я сталася ДТП за участю вантажівки та рейсового автобуса, де були українців, внаслідок якої одна людина загинула і троє постраждали.

В екстрених службах РФ уточнили, що в автобусі знаходилося 20 людей, переважно громадяни України.

Українські Національні Новини

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