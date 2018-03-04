МЗС підтвердили смерть українця у ДТП в Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Унаслідок зіткнення снігоприбиральної машини з рейсовим автобусом у Росії загинув громадянин України, ще один дістав поранень. Про це повідомила речниця МЗС України Мар'яна Беца у Twitter, передає УНН.
"За попередньою інформацією, внаслідок аварії в РФ загинув 1 громадянин України. Один постраждав. Консули надають допомогу. Співчуття рідним," - написала Беца.
Нагадаємо, в Чеховскому районі Підмосков’я сталася ДТП за участю вантажівки та рейсового автобуса, де були українців, внаслідок якої одна людина загинула і троє постраждали.
В екстрених службах РФ уточнили, що в автобусі знаходилося 20 людей, переважно громадяни України.