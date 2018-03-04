МИД подтвердило смерть украинца в ДТП в России
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. В результате столкновения снегоуборочной машины с рейсовым автобусом в России погиб гражданин Украины, еще один получил ранения. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца в Twitter, передает УНН.
"По предварительной информации, в результате аварии в РФ погиб 1 гражданин Украины. Один пострадал. Консулы оказывают помощь. Соболезнования родным", - написала Беца.
Напомним, в Чеховсом районе Подмосковья произошло ДТП с участием грузовика и рейсового автобусас где были украинцы, в результате которого один человек погиб и трое пострадали.
В экстренных службах РФ уточнили, что в автобусе находилось 20 человек, преимущественно граждане Украины.