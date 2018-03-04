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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 55108 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 65688 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 68703 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 104861 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 98137 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104147 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111163 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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МИД подтвердило смерть украинца в ДТП в России

МИД подтвердило смерть украинца в ДТП в России

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 марта. УНН. В результате столкновения снегоуборочной машины с рейсовым автобусом в России погиб гражданин Украины, еще один получил ранения. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца в Twitter, передает УНН.

"По предварительной информации, в результате аварии в РФ погиб 1 гражданин Украины. Один пострадал. Консулы оказывают помощь. Соболезнования родным", - написала Беца.

Напомним, в Чеховсом районе Подмосковья произошло ДТП с участием грузовика и рейсового автобусас где были украинцы, в результате которого один человек погиб и трое пострадали.

В экстренных службах РФ уточнили, что в автобусе находилось 20 человек, преимущественно граждане Украины.

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