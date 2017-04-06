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МЗС перевіряє інформацію щодо виявленого тіла українця на Балі

МЗС перевіряє інформацію щодо виявленого тіла українця на Балі

Київ • УНН

 • 10021 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. У Міністерстві закордонних справ України перевіряють інформацію щодо виявленого тіла, ймовірно, українця на Балі. Про це повідомив УНН офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

"Наразі ця інформація перевіряється", - повідомили у МЗС.

За повідомленням місцевих ЗМІ, на півночі Балі в окрузі Булеленг у водах Танджунг Алам виявили тіло українця.

У місцевій поліції повідомили, що загиблий був громадянином України Романом Сазоновим. Правоохоронці не виключають, що причиною смерті могло бути самогубство.

У поліції також зазначили, що його мати Людмила Сазонова теж намагалася скоїти суїцид, однак цьому запобігли місцеві жителі.

Нагадаємо, у МЗС оприлюднили рекомендації для українців, які перебувають у Санкт-Петербурзі.

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