МЗС перевіряє інформацію щодо виявленого тіла українця на Балі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. У Міністерстві закордонних справ України перевіряють інформацію щодо виявленого тіла, ймовірно, українця на Балі. Про це повідомив УНН офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.
"Наразі ця інформація перевіряється", - повідомили у МЗС.
За повідомленням місцевих ЗМІ, на півночі Балі в окрузі Булеленг у водах Танджунг Алам виявили тіло українця.
У місцевій поліції повідомили, що загиблий був громадянином України Романом Сазоновим. Правоохоронці не виключають, що причиною смерті могло бути самогубство.
У поліції також зазначили, що його мати Людмила Сазонова теж намагалася скоїти суїцид, однак цьому запобігли місцеві жителі.
Нагадаємо, у МЗС оприлюднили рекомендації для українців, які перебувають у Санкт-Петербурзі.