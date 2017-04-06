МИД проверяет информацию об обнаруженнии тела украинца на Бали
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины проверяют информацию относительно обнаруженного тела, вероятно, украинца на Бали. Об этом сообщил УНН официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.
"Сейчас эта информация проверяется", - сообщили в МИД.
По сообщению местных СМИ, на севере Бали в округе Булеленг в водах Танджунг Алам обнаружили тело украинца.
В местной полиции сообщили, что погибший был гражданином Украины Романом Сазоновым. Правоохранители не исключают, что причиной смерти могло быть самоубийство.
В полиции также отметили, что его мать Людмила Сазонова тоже пыталась совершить суицид, однако это предотвратили местные жители.
Напомним, в МИД обнародовали рекомендации для Украинской, которые находятся в Санкт-Петербурге.