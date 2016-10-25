МЗС перевіряє інформацію щодо українців серед постраждалих в Антальї
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У Міністерстві закордонних справ України наразі перевіряють інформацію щодо того, чи були серед постраждалих внаслідок вибуху поряд з будівлею торгово-промислової палати у турецькій Антальї українці. Про це УНН повідомила представник департаменту консульської служби МЗС України Ореста Старак.
“Наразі таких даних немає, інформація про постраждалих перевіряється”, — відповіла Ореста Старак у відповідь на запитання, чи є українці серед постраждалих.
Нагадаємо, вранці в Антальї поблизу будівлі торгово-промислової палати стався вибух, щонайменше 10 людей поранено.