МИД проверяет информацию об украинцах среди пострадавших в Анталии
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины пока проверяют информацию о том, были ли среди пострадавших в результате взрыва рядом со зданием торгово-промышленной палаты в турецкой Анталии украинцы. Об этом УНН сообщила представитель департамента консульской службы МИД Украины Ореста Старак.
"Сейчас таких данных нет, информация о пострадавших проверяется", - ответила Ореста Старк в ответ на вопрос, есть ли украинцы среди пострадавших.
Напомним, утром в Анталии у здания торгово-промышленной палаты произошел взрыв, как минимум 10 человек получили ранения.