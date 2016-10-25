МИД проверяет информацию об украинцах среди пострадавших в Анталии

"Сейчас таких данных нет, информация о пострадавших проверяется", - ответила Ореста Старк в ответ на вопрос, есть ли украинцы среди пострадавших.

Напомним, утром в Анталии у здания торгово-промышленной палаты произошел взрыв, как минимум 10 человек получили ранения.