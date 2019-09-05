МЗС Нідерландів: звільнення Цемаха викликає багато запитань
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок заявив, що знаходиться в "тісному контакті з українською владою" щодо звільнення фігуранта у справі про катастрофу малайзійського Boeing рейсу MH17 Володимира Цемаха. Про це пише місцеве видання Nieuws, передає УНН.
Блок сказав також, що повідомлення з Києва про звільнення Цемаха "викликають багато питань". Він відмовився коментувати, чи були Нідерланди повідомлені заздалегідь про плани звільнення Цемаха.
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Як повідомляв УНН, 5 вересня київський апеляційний суд звільнив з-під варти фігуранта у справі про катастрофу малайзійського Boeing рейсу MH17 Володимира Цемаха.