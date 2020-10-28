МЗС назвало кількість померлих українців від COVID-19 за кордоном
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Закордонним дипломатичним установам України відомо про 91 випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 та 15 підтверджених летальних випадків серед громадян України за кордоном. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у Міністерстві закордонних справ України.
“Станом на 23 жовтня закордонним дипломатичним установам України відомо про 91 випадок захворювання на COVID-19 та 15 підтверджених летальних випадків серед громадян України за кордоном”, — повідомили в МЗС.
Окрім того, повідомляють дипломати, за наявними даними, 158 громадян України за кордоном вилікувалися від COVID-19.
Нагадаємо, в Україні на ранок 28 жовтня зафіксовано вже 363 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - стрибок проти попередної доби до майже 7,5 тисячі.