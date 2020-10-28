МИД назвал количество умерших украинцев от COVID-19 за рубежом

"По состоянию на 23 октября зарубежным дипломатическим учреждениям Украины известно о 91 случае заболевания COVID-19 и 15 подтвержденных летальных случаях среди граждан Украины за рубежом", - сообщили в МИД.

Кроме того, сообщают дипломаты, по имеющимся данным, 158 граждан Украины за рубежом излечились от COVID-19.

Напомним, в Украине на утро 28 октября зафиксировано уже 363 тысчи случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - скачок по сравнению с предыдущими сутками до почти 7,5 тысячи.