МЗС Литви направило ноту Мінську через інцидент на АЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. уНН. Міністерство закордонних справ Литви передало Мінську ноту з вимогою надати офіційну інформацію про інцидент, що стався на білоруській атомній станції (БелАЕС). Про це в середу, 11 листопада, повідомила прес-служба литовського зовнішньополітичного відомства, передає УНН.
У документі зазначається, що “для Литви і всього міжнародного співтовариства важливо керуватися офіційною і підкріпленою фактами інформацією про ситуацію на Білоруській атомної електростанції”. Тому від МЗС Білорусі чекають оперативної відповіді “з приводу інциденту, що стався, його причин і впливу на процес запуску атомної електростанції та забезпечення ядерної безпеки”.
У ноті також наголошується на важливості забезпечення культури безпеки на БелАЕС і повторюється заклик до Білорусі припинити запуск станції до тих пір, поки не будуть повністю виконані найвищі стандарти ядерної безпеки, екологічні вимоги і рекомендації процесу стрес-тестування.
БелАЕС була урочисто запущена в експлуатацію 7 листопада. На церемонії був присутній Олександром Лукашенко, який заявив, що Білорусь стала “ядерною державою”. 9 листопада Міненерго Білорусі повідомило про заміну електротехнічного вимірювального обладнання на першому енергоблоці БелАЕС, необхідність якої була виявлена “в ході проведених випробувань відповідно до програми етапу “Енергетичний пуск”. Відомство підкреслило, що “всі технологічні системи функціонують в штатному режимі”, випробування проводяться відповідно до етапної програмою. При цьому Міненерго спростувало з’явилися в ЗМІ, про проблеми з виробленням електроенергії на БелАЕС.
10 листопада стало відомо, що вироблення електроенергії на БелАЕС на даний момент немає. Назвати передбачувані терміни відновлення роботи він не зміг.
Литва неодноразово висловлювала побоювання з приводу будівництва атомної станції, розташованої всього в 50 км від Вільнюса.