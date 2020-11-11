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МЗС Литви направило ноту Мінську через інцидент на АЕС

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 листопада. уНН. Міністерство закордонних справ Литви передало Мінську ноту з вимогою надати офіційну інформацію про інцидент, що стався на білоруській атомній станції (БелАЕС). Про це в середу, 11 листопада, повідомила прес-служба литовського зовнішньополітичного відомства, передає УНН.

У документі зазначається, що “для Литви і всього міжнародного співтовариства важливо керуватися офіційною і підкріпленою фактами інформацією про ситуацію на Білоруській атомної електростанції”. Тому від МЗС Білорусі чекають оперативної відповіді “з приводу інциденту, що стався, його причин і впливу на процес запуску атомної електростанції та забезпечення ядерної безпеки”.

У ноті також наголошується на важливості забезпечення культури безпеки на БелАЕС і повторюється заклик до Білорусі припинити запуск станції до тих пір, поки не будуть повністю виконані найвищі стандарти ядерної безпеки, екологічні вимоги і рекомендації процесу стрес-тестування.

БелАЕС була урочисто запущена в експлуатацію 7 листопада. На церемонії був присутній Олександром Лукашенко, який заявив, що Білорусь стала “ядерною державою”. 9 листопада Міненерго Білорусі повідомило про заміну електротехнічного вимірювального обладнання на першому енергоблоці БелАЕС, необхідність якої була виявлена ​​“в ході проведених випробувань відповідно до програми етапу “Енергетичний пуск”. Відомство підкреслило, що “всі технологічні системи функціонують в штатному режимі”, випробування проводяться відповідно до етапної програмою. При цьому Міненерго спростувало з’явилися в ЗМІ, про проблеми з виробленням електроенергії на БелАЕС.

10 листопада стало відомо, що вироблення електроенергії на БелАЕС на даний момент немає. Назвати передбачувані терміни відновлення роботи він не зміг.

Литва неодноразово висловлювала побоювання з приводу будівництва атомної станції, розташованої всього в 50 км від Вільнюса.

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