МЗС Колумбії оголосило про відкликання дипломатів з Венесуели

“З метою збереження життя і недоторканності колумбійських дипломатів вони відправляться в Колумбію якомога швидше”, — заявив Трухільо.

У повідомленні глави колумбійського МЗС підкреслюється, що адміністрація “узурпатора Мадуро” понесе відповідальність за будь-який акт агресії або порушення прав колумбійських дипломатів “відповідно до міжнародних норм в найближчі години або дні”.

Богота не визнає законність президентства Ніколаса Мадуро, додав міністр. “Колумбія визнає президента Хуана Гуаідо, якому вдячна за запрошення дипломатичних і консульських колумбійських чиновників залишатися на венесуельській території”, — заявив він.

Нагадуємо, Колумбія стверджує, що частина ЗС Венесуели дезертирувала, Каракас розірвав відносини з Боготою.