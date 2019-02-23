МЗС Колумбії оголосило про відкликання дипломатів з Венесуели
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Колумбійські дипломати залишать Венесуелу в самий найближчий час. Про це йдеться в повідомленні глави МЗС Колумбії Ольмеса Трухільо, опублікованому на сайті зовнішньополітичного відомства, передає УНН.
“З метою збереження життя і недоторканності колумбійських дипломатів вони відправляться в Колумбію якомога швидше”, — заявив Трухільо.
У повідомленні глави колумбійського МЗС підкреслюється, що адміністрація “узурпатора Мадуро” понесе відповідальність за будь-який акт агресії або порушення прав колумбійських дипломатів “відповідно до міжнародних норм в найближчі години або дні”.
Богота не визнає законність президентства Ніколаса Мадуро, додав міністр. “Колумбія визнає президента Хуана Гуаідо, якому вдячна за запрошення дипломатичних і консульських колумбійських чиновників залишатися на венесуельській території”, — заявив він.
Нагадуємо, Колумбія стверджує, що частина ЗС Венесуели дезертирувала, Каракас розірвав відносини з Боготою.