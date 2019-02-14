МЗС КНР спростувало контакти з опозицією Венесуели

"Весь підготовлений репортаж є фейком. Певні ЗМІ останнім часом фабрикують інформацію і для мене залишається загадкою, з якою метою", - заявила дипломат.

Чуньїн підкреслила, що політичне рішення венесуельського кризи буде досягнуто шляхом діалогу і переговорів.

Раніше The Wall Street Journal повідомила, що протягом останніх тижнів у Вашингтоні проходили переговори між китайськими дипломатами і представниками венесуельського опозиційного лідера Хуана Гуайдо. В ході консультацій були обговорені питання про гарантії повернення Венесуелою заборгованості Китаю і збереження китайських інвестицій в країні в разі приходу до влади у Венесуелі перехідного уряду.

Нагадаємо, під час масових протестів у Венесуелі, які розпочалися 22 січня 2019, голова Національної Асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим в. о. президента країни. Виступаючи 23 січня перед протестувальниками, Гуайдо підкреслив, що йде на ризикований крок, рятуючи Каракас від "диктатури" і відновлюючи конституційний порядок. В знак підтримки Гуайдо на вулиці Каракаса вийшли тисячі його прихильників.

Тимчасовим главою Венесуели Хуана Гуайдо визнали США, Організація американських держав (ОАД), а також багато країн Латинської Америки, Ізраїль, Австралія.

Як повідомляв УНН, уряд Венесуели готовий до переговорів з Гуайдо.