МИД КНР опровергло контакты с оппозицией Венесуэллы
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Сообщения о переговорах китайских дипломатов с венесуэльской оппозицией по поводу задолженности Венесуэлы КНР и гарантий китайских инвестиций в экономику страны являются сфабрикованными. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя соответствующую публикацию газеты The Wall Street Journal, передаёт УНН со ссылкой на ТАСС.
"Весь подготовленный репортаж является фейком. Определенные СМИ в последнее время фабрикуют информацию, и для меня остается загадкой, с какой целью", - заявила дипломат.
Чуньин подчеркнула, что политическое решение венесуэльского кризиса будет достигнуто путем диалога и переговоров.
Ранее The Wall Street Journal сообщила, что в течение последних недель в Вашингтоне проходили переговоры между китайскими дипломатами и представителями венесуэльского оппозиционного лидера Хуана Гуайдо. В ходе консультаций обсуждались вопросы о гарантиях возвращения Венесуэлой задолженности Китаю и сохранения китайских инвестиций в стране в случае прихода к власти в Венесуэле переходного правительства.
Напомним, во время массовых протестов в Венесуэле, которые начались 22 января 2019, председатель Национальной Ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным и. о. президента страны. Выступая 23 января перед протестующими, Гуайдо подчеркнул, что идет на рискованный шаг, спасая Каракас от "диктатуры" и восстанавливая конституционный порядок. В знак поддержки Гуайдо на улицы Каракаса вышли тысячи его сторонников.
Временным главой Венесуэлы Хуана Гуайдо признали США, Организация американских государств (ОАГ), а также многие страны Латинской Америки, Израиль, Австралия.
Как сообщал УНН, правительство Венесуэлы готово к переговорам с Гуайдо.