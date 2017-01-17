МЗС Італії: світовим лідерам слід повернути Росію до G8
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Росія є важливим партнером, і світові лідери повинні розглянути питання про повернення її до формату провідних промислово розвинених країн. Про це заявив міністр закордонних справ Італії Анжеліно Альфано, передає УНН з посиланням на Reuters.
"Ми обговорюємо з Росією найделікатніші міжнародні кризи. Це правда. Може бути, це не буде можливо для Таорміни, але ми повинні розглянути в майбутньому повернення до G8, який замінить поточний G7", - сказав А.Альфано.
Саміт G7 має пройти в італійському місті Таорміна в травні. Глава МЗС Італії зазначив, що може і неможливо буде залучити Росію на цей саміт, одна кварто подумати над тим, щоб відновити G8 в майбутньому.
Як повідомляв УНН, Японія не підпише економічних угод з Москвою, що суперечать санкціям G7.