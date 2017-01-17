МИД Италии: мировым лидерам следует вернуть Россию в G8
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Россия является важным партнером, и мировые лидеры должны рассмотреть вопрос о возвращении ее в формат ведущих промышленно развитых стран. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Анжелино Альфано, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Мы обсуждаем с Россией деликатные международные кризисы. Это правда. Может быть, это не будет возможно для Таормины, но мы должны рассмотреть в будущем возвращение в G8, который заменит текущий G7", - сказал А.Альфано.
Саммит G7 должен пройти в итальянском городе Таормина в мае. Глава МИД Италии отметил, что может и невозможно будет привлечь Россию на этот саммит, но нужно подумать над тем, чтобы восстановить G8 в будущем.
Как сообщал УНН, Япония не подпишет экономические соглашения с Москвой, противоречащие санкциям G7.