МЗС Греції повідомило про загибель на Донбасі двох етнічних греків від рук українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. МЗС Греції заявило про необхідність захисту грецької громади в Україні після загибелі двох етнічних греків та поранення ще двох у селі Гранітне на Донеччині, яке, за їхніми словами, здійснили українські військові. Про це пише УНН із посиланням на заяву грецького МЗС.
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"Ми висловлюємо глибоку скорботу у зв'язку з раптовою смертю двох експатріантів та тяжким пораненням ще двох людей у селі Гранітне, яке розташоване неподалік лінії зіткнення на сході України. Також висловлюємо щирі співчуття сім'ям загиблих та побажання якнайшвидшого одужання постраждалим. За наявними даними, винуватцями подвійного вбивства є троє військовослужбовців української армії, які зв'язалися з вищевказаними емігрантами з незначного приводу", - ідеться в повідомленні.
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Також зазначили, що міністр закордонних справ Нікос Дендіас планує провести телефонну розмову зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою, "щоб знову наголосити на необхідності захисту грецької громади в Україні".
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