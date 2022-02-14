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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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МЗС Греції повідомило про загибель на Донбасі двох етнічних греків від рук українських військових

МЗС Греції повідомило про загибель на Донбасі двох етнічних греків від рук українських військових

Київ • УНН

 • 37250 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. МЗС Греції заявило про необхідність захисту грецької громади в Україні після загибелі двох етнічних греків та поранення ще двох у селі Гранітне на Донеччині, яке, за їхніми словами, здійснили українські військові. Про це пише УНН із посиланням на заяву грецького МЗС.

Цитата

"Ми висловлюємо глибоку скорботу у зв'язку з раптовою смертю двох експатріантів та тяжким пораненням ще двох людей у селі Гранітне, яке розташоване неподалік лінії зіткнення на сході України. Також висловлюємо щирі співчуття сім'ям загиблих та побажання якнайшвидшого одужання постраждалим. За наявними даними, винуватцями подвійного вбивства є троє військовослужбовців української армії, які зв'язалися з вищевказаними емігрантами з незначного приводу", - ідеться в повідомленні.

Деталі

Також зазначили, що міністр закордонних справ Нікос Дендіас планує провести телефонну розмову зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою, "щоб знову наголосити на необхідності захисту грецької громади в Україні".

Нагадаємо

Російсько-окупаційні війська і далі ігнорують  домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи. Упродовж минулої доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню.

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