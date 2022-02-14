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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 52236 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

ООС: з боку збройних формувань РФ зафіксовано 6 порушення режиму припинення вогню

ООС: з боку збройних формувань РФ зафіксовано 6 порушення режиму припинення вогню

Київ • УНН

 • 21393 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи. Упродовж минулої доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню. Про це повідомляє УНН з посиланням на штаб ООС.

Деталі

Упродовж минулої доби, 13 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 6 порушень, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Поблизу Катеринівки окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

У напрямку Водяного противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Неподалік Мар’їнки російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

На околицях Водяного бойовики застосували міномети калібру 120 мм.

Крім того, на Донеччині та Луганщині зафіксовано 2 прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Станом на 7-му ранку

З початку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. 

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