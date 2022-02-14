ООС: з боку збройних формувань РФ зафіксовано 6 порушення режиму припинення вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи. Упродовж минулої доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню. Про це повідомляє УНН з посиланням на штаб ООС.
Деталі
Упродовж минулої доби, 13 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 6 порушень, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Поблизу Катеринівки окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
У напрямку Водяного противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.
Неподалік Мар’їнки російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
На околицях Водяного бойовики застосували міномети калібру 120 мм.
Крім того, на Донеччині та Луганщині зафіксовано 2 прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Станом на 7-му ранку
З початку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.