ООС: со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано 6 нарушения режима прекращения огня
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы. За прошедшие сутки со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.
Детали
За прошедшие сутки, 13 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 6 нарушений, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Вблизи Катериновки оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.
В направлении Водяного противник открывал огонь из стрелкового оружия.
Неподалеку Марьинки российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
В окрестностях Водяного боевики применили минометы калибра 120 мм.
Кроме того, на Донетчине и Луганщине зафиксировано 2 пролета вражеских беспилотных летательных аппаратов, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие действий врага нет.
По состоянию на 7 утра
С начала текущих суток, со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.