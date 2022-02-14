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15 марта, 19:03 • 100909 просмотра

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МИД Греции сообщило о гибели на Донбассе двух этнических греков от рук украинских военных

МИД Греции сообщило о гибели на Донбассе двух этнических греков от рук украинских военных

Киев • УНН

 • 37247 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. МИД Греции заявило о необходимости защиты греческой общины в Украине после гибели двух этнических греков и ранении еще двух в селе Гранитное на Донбассе, которое, по их словам, совершили украинские военные. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление греческого МИД.

Цитата

"Мы выражаем глубокую скорбь в связи с внезапной смертью двух экспатриантов и тяжелым ранением еще двух человек в селе Гранитное, которое расположено недалеко от линии соприкосновения на востоке Украины. Также выражаем искренние соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. По имеющимся данным, виновниками двойного убийства являются трое военнослужащих украинской армии, которые связались с вышеуказанными эмигрантами по незначительному поводу", - говорится в сообщении.

Детали

Также отметили, что министр иностранных дел Никос Дендиас планирует провести телефонный разговор со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, "чтобы снова подчеркнуть необходимость защиты греческой общины в Украине".

Напомним

Российско-оккупационные войска и дальше игнорируют договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы. За прошедшие сутки со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня.

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