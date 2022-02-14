МИД Греции сообщило о гибели на Донбассе двух этнических греков от рук украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. МИД Греции заявило о необходимости защиты греческой общины в Украине после гибели двух этнических греков и ранении еще двух в селе Гранитное на Донбассе, которое, по их словам, совершили украинские военные. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление греческого МИД.
Цитата
"Мы выражаем глубокую скорбь в связи с внезапной смертью двух экспатриантов и тяжелым ранением еще двух человек в селе Гранитное, которое расположено недалеко от линии соприкосновения на востоке Украины. Также выражаем искренние соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. По имеющимся данным, виновниками двойного убийства являются трое военнослужащих украинской армии, которые связались с вышеуказанными эмигрантами по незначительному поводу", - говорится в сообщении.
Детали
Также отметили, что министр иностранных дел Никос Дендиас планирует провести телефонный разговор со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, "чтобы снова подчеркнуть необходимость защиты греческой общины в Украине".
Напомним
Российско-оккупационные войска и дальше игнорируют договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы. За прошедшие сутки со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня.