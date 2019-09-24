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МЗС ФРН: Німеччина не видає візи власникам паспортів РФ з Донбасу

МЗС ФРН: Німеччина не видає візи власникам паспортів РФ з Донбасу

Київ • УНН

 • 10009 перегляди

КИЇВ. 24 вересня. УНН. У Міністерстві закордонних справ Німеччини заявили, що країна не видає візи власникам російських паспортів з Донбасу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.

У відомстві спростували інформацію про те, що уряд Німеччини не робить відмінностей між звичайними паспортами громадян РФ і тими, які, згідно з указом президента Росії Володимира Путіна, поширюються з квітня 2019 року на підконтрольних бойовикам територіях українського Донбасу.

У німецькому дипвідомстві не знають жодного випадку, коли власники таких паспортів отримали б візи. У МЗС ФРН нагадали, що водночас жителі територій, підконтрольних бойовикам, можуть звернутися за українським паспортом і в’їхати на територію Німеччини без візи.

"Німеччина веде переговори на рівні ЄС про єдине поводження з паспортами, виданими на сході України. Технічні деталі такої схеми ще потрібно буде уточнити", — наголосили у МЗС ФРН.

У відомстві також нагадали, що позиція офіційного Берліна з цього питання повністю відповідає заяві, прийнятій на саміті ЄС-Україна 10 липня 2019 року. У ній було зазначено: "ЄС у тісній координації зі своїми міжнародними партнерами готовий розглянути подальші варіанти, в тому числі невизнання російських паспортів, виданих у порушення Мінських угод".

Водночас в МЗС ФРН нагадали, що Німеччина разом зі своїми партнерами в Європейському Союзі беззастережно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в рамках її міжнародно визнаних кордонів.

Також Німеччина засуджує декрети президента Російської Федерації щодо спрощеного надання російського громадянства жителям Луганської та Донецької областей.

Нагадаємо, згідно з письмовим запитом від депутата від Вільної демократичної партії (ВДП) Німеччини Ренати Альт, уряд Німеччини не розрізняє звичайні російські паспорти і ті, які після указу Володимира Путіна почали видавати жителям східної України. Про це пише німецьке видання Bild.

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