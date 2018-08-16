Україна доповість про новітні російські системи радіоелектронної боротьби на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Україна представить підтверджені факти СММ ОБСЄ появи на Донбасі новітніх російських систем радіоелектронної боротьби.Про це повідомляє МЗС України у Twitter, передає УНН.
"Україна представить підтверджені СММ ОБСЄ факти появи на Донбасі новітніх російських систем радіоелектронної боротьби міжнародним партнерам на всіх рівнях та майданчиках. Санкції проти держави-агресора мають бути посилені", - сказано у повідомлені.
Як повідомляв УНН, на Донбасі дійсно існують проблеми хімічної загрози.
Нагадаємо, існує загроза техногенної катастрофи на шахтах Луганської області.