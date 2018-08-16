Украина доложит о новейших российских системах радиоэлектронной борьбы на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Украина представит подтвержденые факты СММ ОБСЕ появления на Донбассе новейших российских систем радиоэлектронной боротьби. Об этом сообщает МИД Украины в Twitter, передает УНН.
"Украина представит подтвержденые СММ ОБСЕ факты появления на Донбассе новейших российских систем радиоэлектронной борьбы международным партнерам на всех уровнях и площадках. Санкции против государства-агрессора должны быть усилены", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в Донбассе действительно существуют проблемы химической угрозы.
Напомним, существует угроза техногенной катастрофы на шахтах Луганской области.