Украина доложит о новейших российских системах радиоэлектронной борьбы на Донбассе

"Украина представит подтвержденые СММ ОБСЕ факты появления на Донбассе новейших российских систем радиоэлектронной борьбы международным партнерам на всех уровнях и площадках. Санкции против государства-агрессора должны быть усилены", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в Донбассе действительно существуют проблемы химической угрозы.

Напомним, существует угроза техногенной катастрофы на шахтах Луганской области.