МЗС допоможе іноземцям зі згорілого готелю в Одесі зв'язатися з родинами

КИЇВ. 17 серпня. УНН. Представництво МЗС в Одесі контактує з іноземцями, які перебували в одеському готелі, де сталася пожежа, щоб зібрати інформацію та повідомити їх родини і відповідні дипломатичні установи. Про це повідомила виконувачка обов’язків голови Одеської обласної державної адміністрації Світлана Шаталова на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.