МЗС допоможе іноземцям зі згорілого готелю в Одесі зв'язатися з родинами
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Представництво МЗС в Одесі контактує з іноземцями, які перебували в одеському готелі, де сталася пожежа, щоб зібрати інформацію та повідомити їх родини і відповідні дипломатичні установи. Про це повідомила виконувачка обов’язків голови Одеської обласної державної адміністрації Світлана Шаталова на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"У готелі перебувало багато іноземців, наразі представництво МЗС в Одесі контактує з ними, щоб зібрати інформацію та повідомити їх родини і відповідні дипломатичні установи. ГУ ДМС в Одеській області координує роботу щодо їх ідентифікації та документування", - написала Шаталова.
За її словами, міськрада забезпечує всіх постраждалих гарячим харчуванням, також ухвалено рішення про їх тимчасове розміщення на комунальних об'єктах.
Раніше під час брифінгу начальник ГУНП в Одеській області Олег Бех повідомив, що в готелі було 29 іноземців.
"У готелі було 29 іноземців, з них білорусів – 14, турків – 2, Молдова – 1, Польща – 1, Франція – 5, Німеччина – 1, США – 2, Ірак - 1, Узбекестан – 1, Велика Британія - 1 людина", - сказав Бех.
Нагадаємо, у ніч на 17 серпня в Одесі в готелі сталась пожежа, є 9 загиблих.
Як повідомляв УНН, за фактом пожежі в готелі в Одесі розпочато кримінальне провадження.