МЗС Чехії та Фінляндії висловилися проти анексії Криму Росією
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Міністерства закордонних справ Чехії та Фінляндії у суботу на своїх сторінках у Twitter висловилися проти анексії Криму Росією та на підтримку територіальної цілісності України, передає УНН.
“Через три роки ми разом із народом України відкидаємо анексію Росією Криму”, — йдеться у повідомленні на сторінці МЗС Чехії.
Натомість у МЗС Фінляндії наголосили, що засуджують незаконну анексію Криму.
“МЗС Фінляндії засуджує незаконну анексію Криму, що триває. Ми залишаємося відданими територіальній цілісності та суверенітету України”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, президент Литви Даля Грібаускайте в день третьої річниці підписання Володимиром Путіни “указу”, який підтвердив незаконну анексію Росією Криму, заявила, що свободу не можна забрати.