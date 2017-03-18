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МЗС Чехії та Фінляндії висловилися проти анексії Криму Росією

МЗС Чехії та Фінляндії висловилися проти анексії Криму Росією

Київ • УНН

 • 13834 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Міністерства закордонних справ Чехії та Фінляндії у суботу на своїх сторінках у Twitter висловилися проти анексії Криму Росією та на підтримку територіальної цілісності України, передає УНН.

“Через три роки ми разом із народом України відкидаємо анексію Росією Криму”, — йдеться у повідомленні на сторінці МЗС Чехії.
Натомість у МЗС Фінляндії наголосили, що засуджують незаконну анексію Криму.

“МЗС Фінляндії засуджує незаконну анексію Криму, що триває. Ми залишаємося відданими територіальній цілісності та суверенітету України”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, президент Литви Даля Грібаускайте в день третьої річниці підписання Володимиром Путіни “указу”, який підтвердив незаконну анексію Росією Криму, заявила, що свободу не можна забрати.

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