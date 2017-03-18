МЗС Чехії та Фінляндії висловилися проти анексії Криму Росією

“Через три роки ми разом із народом України відкидаємо анексію Росією Криму”, — йдеться у повідомленні на сторінці МЗС Чехії.

Натомість у МЗС Фінляндії наголосили, що засуджують незаконну анексію Криму.

“МЗС Фінляндії засуджує незаконну анексію Криму, що триває. Ми залишаємося відданими територіальній цілісності та суверенітету України”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, президент Литви Даля Грібаускайте в день третьої річниці підписання Володимиром Путіни “указу”, який підтвердив незаконну анексію Росією Криму, заявила, що свободу не можна забрати.