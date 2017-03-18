МИД Чехии и Финляндии высказались против аннексии Крыма Россией

"Через три года мы вместе с народом Украины отвергаем аннексию Россией Крыма", - говорится в сообщении на странице МИД Чехии.

А в МИД Финляндии отметили, что осуждают незаконную аннексию Крыма.

"МИД Финляндии осуждает незаконную аннексию Крыма, которая продолжается. Мы остаемся преданными территориальной целостности и суверенитету Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, президент Литвы Даля Грибаускайте в день третьей годовщины подписания Владимиром Путиным "указа", который подтвердил незаконную аннексию Россией Крыма, заявила, что свободу нельзя забрать.