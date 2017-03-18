МИД Чехии и Финляндии высказались против аннексии Крыма Россией
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Министерства иностранных дел Чехии и Финляндии в субботу на своих страницах в Twitter высказались против аннексии Крыма Россией и в поддержку территориальной целостности Украины, передает УНН.
"Через три года мы вместе с народом Украины отвергаем аннексию Россией Крыма", - говорится в сообщении на странице МИД Чехии.
А в МИД Финляндии отметили, что осуждают незаконную аннексию Крыма.
"МИД Финляндии осуждает незаконную аннексию Крыма, которая продолжается. Мы остаемся преданными территориальной целостности и суверенитету Украины", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, президент Литвы Даля Грибаускайте в день третьей годовщины подписания Владимиром Путиным "указа", который подтвердил незаконную аннексию Россией Крыма, заявила, что свободу нельзя забрать.