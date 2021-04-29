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МЗС Болгарії викликає посла Росії

МЗС Болгарії викликає посла Росії

Київ • УНН

 • 19664 перегляди

КИЇВ. 29 квітня. УНН. Посла Росії в Болгарії Елеонору Митрофанову викликали в МЗС країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на Болгарське національне радіо.

Деталі

У міністерстві не уточнили причину запрошення, яке відбудеться сьогодні, 29 квітня, але проінформують про результат бесіди уже після неї.

Нагадаємо, прокуратура Болгарії запідозрила шістьох росіян в організації серії вибухів, скоєних в період з 2011 до 2020 року на збройових заводах і складах країни, де зберігався товар продавця зброї Омеляна Гебрева.

Додатково

Раніше журналісти-розслідувачі з Bellingcat заявили, що підривна діяльність російської розвідки в Чехії і Болгарії була спрямована на підрив обороноздатності України.

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