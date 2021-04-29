МЗС Болгарії викликає посла Росії

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У міністерстві не уточнили причину запрошення, яке відбудеться сьогодні, 29 квітня, але проінформують про результат бесіди уже після неї.

Нагадаємо, прокуратура Болгарії запідозрила шістьох росіян в організації серії вибухів, скоєних в період з 2011 до 2020 року на збройових заводах і складах країни, де зберігався товар продавця зброї Омеляна Гебрева.

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Раніше журналісти-розслідувачі з Bellingcat заявили, що підривна діяльність російської розвідки в Чехії і Болгарії була спрямована на підрив обороноздатності України.