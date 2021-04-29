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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 168538 просмотра

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2 марта, 18:35 • 250649 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 153782 просмотра

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МИД Болгарии вызывает посла России

МИД Болгарии вызывает посла России

Киев  •  УНН

 • 19653 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Посла России в Болгарии Элеонору Митрофанову вызвали в МИД страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Болгарское национальное радио.

Детали

В министерстве не уточнили причину приглашения, которое состоится сегодня, 29 апреля, но проинформируют о результате беседы уже после нее.

Напомним, прокуратура Болгарии заподозрила шестерых россиян в организации серии взрывов, совершенных в период с 2011 до 2020 года на оружейных заводах и складах страны, где хранился товар продавца оружия Емельяна Гебрева.

Дополнительно

Ранее журналисты-расследователи с Bellingcat заявили, что подрывная деятельность российской разведки в Чехии и Болгарии была направлена на подрыв обороноспособности Украины.

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